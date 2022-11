PSG : Figure du projet QSI, il vit un calvaire à cause de Galtier

La rédaction

Keylor Navas débutera sa Coupe du monde ce mercredi face à l'Espagne. Au sein de sa sélection, le portier est un titulaire indiscutable, ce qui n'est pas le cas dans son club. Depuis 2021, il est relégué à un rôle de doublure. Ces dernières heures, le gardien n'a pas caché son mal-être, et a envoyé un tacle à peine déguisé à Christophe Galtier.

Arrivé en septembre 2019 au PSG, Keylor Navas est vite parvenu à faire l'unanimité dans le vestiaire. Fort de son expérience au Real Madrid, le portier costaricien avait mis fin aux débats sur l'identité du gardien numéro un. Mais tout a été remis en question lors de l'arrivée de Gianluigi Donnarumma durant l'été 2021. Malgré ses bonnes prestations, Navas a été relégué à un rôle de doublure la saison dernière et l'arrivée de Christophe Galtier n'a pas arrangé son cas.

PSG : En pleine polémique, Navas lâche un gros tacle à Galtier https://t.co/RPFZxkrwjT pic.twitter.com/SgcswM5ABI — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

Galtier avait justifié sa décision

Contrairement à Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a très vite établi sa hierarchie. « Gigi est le n°1, Keylor est le n°2. Maintenant que le mercato est fini, je ne m’interdis pas d’avoir la réflexion de savoir si Keylor ne doit pas, comme tout numéro deux, jouer quelques fois. Il a besoin de jouer, il a besoin de repères. La hiérarchie est établie et elle reste comme ça » avait déclaré l'entraîneur du PSG en septembre dernier. Conséquence, Navas n'a encore disputé aucun match officiel, cette saison, au PSG. Une situation difficile comme il l'a confié à Radio Marca ces derniers jours.

« C’est triste mentalement »

« Plus qu’un changement physique, ne pas jouer, c’est triste mentalement. Evidemment que je n'aime pas être remplaçant, mais il faut travailler. Plusieurs fois, la vie nous met dans cette situation. Tu as deux options : travailler plus dur ou mourir. Les opportunités vont arriver, nous verrons la lumière au bout du tunnel. Je suis tranquille, je veux intégrer le groupe » avait déclaré Navas. Ce mardi, il en a remis une couche, n'hésitant pas à tacler Christophe Galtier.

« Si je ne joue pas, c’est parce que quelqu’un ne veut pas que je joue »