PSG : L’énorme message du Costa Rica sur le calvaire de Keylor Navas

Thibault Morlain

Pour la Costa Rica, la Coupe du monde débutera le 23 novembre face à l’Espagne. Et dans les buts, on retrouvera un certain Keylor Navas. Titulaire, il n’arrive pourtant pas dans les meilleures conditions au Qatar. En effet, le Costaricain n’a pas joué depuis le début de la saison avec le PSG. Une situation qui n’a pas manqué de faire réagir le sélectionneur du Costa Rica, Luis Fernando Suarez.

Si Mauricio Pochettino avait choisi l’alternance entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas dans les buts du PSG, Christophe Galtier a lui opté pour une autre gestion. Dès son arrivée, le nouvel entraîneur parisien a établi une hiérarchie claire avec l’Italien comme numéro 1 et le Costaricain en doublure. Finalement resté au PSG cet été, Navas doit donc prendre son mal en patience sur le banc de touche. Et depuis le début de la saison, il ronge son frein n’ayant tout simplement pas joué avec le club de la capitale. Pas la meilleure des préparations pour le portier star du Costa Rica qui fera son entrée en lice à la Coupe du monde dans quelques jours face à l’Espagne.

« Le meilleur exemple pour montrer comment il est capable de surmonter des situations difficiles »

Pour le Costa Rica, le cas Keylor Navas n’est donc pas simple à gérer. Il n’empêche que la sélection nationale est derrière son gardien et croit en lui. A l’occasion d’un entretien accordé à AS , Luis Fernando Suarez, sélectionneur du Costa Rica, s’est confié sur la situation de Navas. Et à propos du gardien du PSG, il a pu expliquer : « Le cas de Keylor Navas est très spécial. Il est le meilleur exemple pour montrer comment il est capable de surmonter des situations difficiles. Ce n’est pas la première fois que cela lui arrive. C’était aussi le cas au Real Madrid, il a dû se battre et se battre fort ».

« C’est un guerrier »