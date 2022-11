PSG : La sortie étonnante de Pochettino sur Mbappé

Arthur Montagne

Passé sur le banc du PSG pendant un an et demi, Mauricio Pochettino a pu voir Kylian Mbappé évoluer de près. Et le technicien argentin ne manque pas de se prononcer sur l'évolution de l'attaquant français, qui présente encore beaucoup de défauts par rapport à Lionel Messi ou encore Neymar.

Pour remplacer Thomas Tuchel, qui a été démis de ses fonctions en fin d'année 2020, le PSG avait décidé de nommer Mauricio Pochettino, qui ne sera resté qu'une saison et demie à Paris. L'occasion de suivre de près l'évolution de Kylian Mbappé. D'ailleurs, le technicien argentin ne manque pas de se prononcer sur l'international français et se montre même assez critique.

«Kylian se cherche encore»

« Mbappé est plus jeune et encore immature. C'est un animal, il a beaucoup de charisme mais il doit encore se trouver. Leo et Ney sont des joueurs complets, ils sont plus responsables mais de manière différente, alors que Kylian se cherche encore. Il a du mal à distinguer les moments du jeu, quand il doit prendre des risques et quand il ne doit pas en prendre. Il n'aime pas s'associer à ses coéquipiers à moins de se trouver dans le dernier tiers du terrain, car il a besoin d'espace pour exploiter au mieux ses atouts », lance l'ancien coach du PSG dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport avant de poursuivre.

«Nous verrons comment ce processus sera affecté par le fait qu'il n'a pas signé au Real Madrid»