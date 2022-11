PSG : Mbappé déclenche une polémique, un proche de Neymar le recadre

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé s’était fait remarquer il y a quelques mois en critiquant le football sud-américain, ces propos qui font encore parler aujourd’hui. À l’occasion d’un entretien accordé avant le début de la Coupe du Monde, Richarlison a répondu à la sortie de l’attaquant français, estimant que ce dernier se trompe.

En mai dernier, Kylian Mbappé s’attirait les foudres des joueurs sud-américains au moment de citer la liste des favoris pour la Coupe du monde qui débute ce dimanche au Qatar. « Il y a la France, déjà , déclarait l’attaquant du PSG à TNT Sports . Le Brésil est aussi une bonne équipe. Après, il y a pas mal d'équipes européennes. L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations . »

« Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe »

« Quand on arrive à la Coupe du monde, on est prêts, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui ont gagné », avait ajouté Kylian Mbappé. Une sortie loin d’être apprécié par les Sud-Américains, n’hésitant pas à tacler la star du PSG. Plusieurs mois après, cette déclaration fait encore parler, en témoigne la réponse de Richarlison.

« Il y a aussi des équipes faibles en Europe »