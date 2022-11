Équipe de France : Giroud, Dembélé… Coup dur pour Deschamps, une énorme surprise préparée ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Contraint de faire une nouvelle fois sans Karim Benzema et Raphaël Varane ce vendredi à l’entraînement, Didier Deschamps a mis en place un onze qui pourrait ressemblait à celui aligné mardi contre l’Australie. Un 4-2-3-1 plutôt offensif dans lequel figurent notamment Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, mais également Ousmane Dembélé et Olivier Giroud.

À quatre jours de débuter sa Coupe du monde contre l’Australie (mardi, 20 heures), l’équipe de France poursuit sa préparation express au Qatar. Deux incertitudes sont encore à signaler dans le groupe de Didier Deschamps puisque Karim Benzema et Raphaël Varane n’ont pas pris part à l’entraînement collectif ce vendredi, se contentant d’une séance individuelle. Les deux joueurs sont donc plus que jamais incertains pour la rencontre de mardi, obligeant Didier Deschamps à préparer ce rendez-vous sans eux.

Deschamps pourrait opter pour un 4-2-3-1

À l’occasion du premier entraînement de l’équipe de France à huis clos ce vendredi, sa deuxième séance depuis son arrivée au Qatar, Didier Deschamps a imaginé un onze innovant en vue du match contre l’Australie. Un 4-2-3-1 plutôt offensif, avec notamment les présences d’Ousmane Dembélé et Olivier Giroud comme l'annonce RMC et L’Équipe .

Une charnière Konaté-Upamecano, Dembélé aligné à droite, Griezmann meneur de jeu

L’ailier du FC Barcelone figurait à droite de l’attaque lors de la mise en place organisée par Didier Deschamps, tandis qu’Olivier Giroud remplaçait Karim Benzema dans l’axe. Kylian Mbappé occupait le côté gauche, avec Antoine Griezmann en tant que meneur de jeu. Sans surprise, l’entrejeu était composé d'Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni. En défense, le duo Konaté-Upamecano a été choisi par le sélectionneur tricolore, avec Benjamin Pavard à droite et Lucas Hernandez à gauche. Une première idée, peut-être, de la composition alignée contre l’Australie mardi.



L'équipe alignée ce vendredi : Lloris - Pavard, Konaté, Upamecano, L. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.