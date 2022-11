Equipe de France : Deschamps a fait son mea culpa avec Giroud

Thomas Bourseau

Olivier Giroud disputera bel et bien sa troisième Coupe du monde au Qatar à compter du 20 novembre prochain avec l’Équipe de France. Écarté par Didier Deschamps depuis la fin de l’Euro, sauf quand Karim Benzema n’était pas de la partie, Giroud a révélé une conversation avec Deschamps avant l’annonce de sa liste.

Didier Deschamps avait fait un gros choix après l’échec de l’Équipe de France à l’Euro. Avant la compétition, le sélectionneur des Bleus avait décidé de rappeler Karim Benzema qui était écarté depuis octobre 2015. De ce fait, le statut de titulaire d’Olivier Giroud a changé et il avait dû se contenter d’un rôle de remplaçant à l’Euro avant d’être convoqué lorsque Karim Benzema n’était pas apte à performer pour l’Équipe de France à certains rassemblements.

«Didier Deschamps m’a appelé avant la liste, il m’a dit qu’il me renouvelait sa confiance»

Pour le Mondial au Qatar qui se déroulera entre le 20 novembre et le 18 décembre prochain, Didier Deschamps a fait le choix de réintégrer Olivier Giroud à son groupe malgré la présence de Karim Benzema alors qu’il avait jusque-là affirmé que pour une histoire de statut, il ne pouvait pas faire appel à Olivier Giroud dans ces circonstances. Pour Téléfoot , le champion du monde 2018 a révélé une conversation téléphonique avant que la liste de 25 joueurs de Deschamps soit annoncée au Journal Télévisé de TF1 le 9 novembre dernier. « Didier Deschamps m’a appelé avant la liste, il m’a dit qu’il me renouvelait sa confiance sur et dehors du terrain».

«Je suis déjà très heureux d'être ici, c'est une grande fierté»