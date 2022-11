Équipe de France : Deschamps change sa liste pour le Mondial, les coulisses sont dévoilées

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Christopher Nkunku a été contraint de faire une croix sur la Coupe du monde au Qatar en raison d’une blessure au genou, Randal Kolo Muani a été choisi par Didier Deschamps pour remplacer le joueur de Leipzig. Un appel auquel ne s’attendait pas l’attaquant de l’Eintracht, parti en stage avec son club.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Touché à l’entraînement à la veille du départ pour le Qatar, Christopher Nkunku a été contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde. L’international français de Leipzig est touché au genou gauche et sera au repos entre six et huit semaines d’après les informations de L’Équipe . Un terrible coup dur pour le joueur formé au PSG, soutenu au château de Clairefontaine par plusieurs joueurs tricolores comme l’explique le quotidien sportif ce jeudi dans ses colonnes. En revanche, Randal Kolo Muani vit un rêve éveillé.

L’appel surprise de Deschamps à Kolo Muani

L’ancien du FC Nantes a en effet été choisi par Didier Deschamps pour remplacer au pied levé Christopher Nkunku. Parti en stage au Japon avec l’Eintracht, l’attaquant a été appelé par Didier Deschamps au petit matin alors que celui-ci n’était pas au courant du forfait de l’ancien parisien à ce moment-là selon L’Equipe . RMC ajoute que le sélectionneur tricolore lui aurait ensuite expliqué la situation autour de Christopher Nkunku puis demandé, un peu rhétoriquement, s’il voulait disputer le Mondial au Qatar. La réponse a, bien évidemment, été positive.

« Il aurait pu croire à un gag »