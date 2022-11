Equipe de France : Nkunku forfait, Deschamps lui adresse un message poignant (vidéo)

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Touché au genou lors du dernier entraînement de l’équipe de France avant de s’envoler pour le Qatar, Christopher Nkunku a dû déclarer forfait. L’attaquant du RB Leipzig, très touché par cette blessure, a reçu un beau message de soutien de la part de Didier Deschamps, son sélectionneur.

Les déceptions s’accumulent pour l’équipe de France. Après Paul Pogba, N’Golo Kanté, Mike Maignan ou encore Presnel Kimpembe, c’est Christopher Nkunku qui a dû déclarer forfait pour la Coupe du monde qui débute ce dimanche. Alors que les Bleus venaient tout juste de rejoindre Clairefontaine et qu’ils réalisaient un dernier entraînement avant de s’envoler pour le Qatar, l’attaquant du RB Leipzig a été touché au genou lors d’un contact avec Eduardo Camavinga.

« Je serai votre premier supporter »

« Hier soir, suite aux examens médicaux, j’ai dû quitter les Bleus et déclarer forfait pour la Coupe du monde. A présent, place au travail avec pour seul et unique objectif : revenir encore plus fort. Merci à l’ensemble du staff et à mes coéquipiers pour leur soutien. Je serai votre premier supporter, rendez-nous fiers ! », a écrit Christopher Nkunku sur ses réseaux sociaux.

“𝑇𝑜𝑢𝑡 𝑙𝑒 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑒̀𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑡 𝑎̀ 𝑙𝑢𝑖”Didier Deschamps a un petit mot (et une grosse pensée) pour Christopher Nkunku 💙#FiersdetreBleus | @c_nk97 pic.twitter.com/dDJPdRfCfs — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 16, 2022

« On a pu voir son immense déception »