Équipe de France : Appelé par Deschamps, il lâche un message fort avant le Mondial

Alors que Didier Deschamps devra faire sans N’Golo Kanté et Paul Pogba dans l’entrejeu, Eduardo Camavinga a été appelé pour disputer la Coupe du Monde. Avant de s’envoler pour le Qatar, le milieu de 20 ans évoluant au Real Madrid s’est prononcé sur sa première grande échéance avec les Bleus.

Profitant des forfaits de N’Golo Kanté et Paul Pogba dans l’entrejeu, Eduardo Camavinga s’est envolé aux côtés des autres internationaux français pour la Coupe du Monde (20 novembre – 18 décembre). Transféré au Real Madrid à l’été 2021, l’ancienne pépite du Stade Rennais a rapidement séduit en Espagne, même si cette dernière doit généralement se contenter d’un rôle de doublure avec Carlo Ancelotti, ce qui n’a pas empêché Didier Deschamps de l’appeler pour le Mondial.

« Je ne pensais pas forcément à la Coupe du monde mais plus à performer, le reste va avec »

Interrogé par RMC avant l’événement, Eduardo Camavinga s’est prononcé sur sa première grande expérience avec l’équipe de France, lui qui totalise 4 sélections depuis ses débuts en septembre 2020. « Le plus important c’est de voir par étapes. Je voulais m’imposer au Real Madrid et le reste allait venir. Je ne pensais pas forcément à la Coupe du monde mais plus à performer, le reste va avec. J’ai toujours eu envie d’y participer. Le plus important c’est de performer en club », confie le milieu merengue.

« Je suis sociable, cela aide et je m’intègre très bien dans un groupe »