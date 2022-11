Equipe de France : Après 2018, Rabiot fait le point sur sa relation avec Deschamps

Axel Cornic

Adrien Rabiot s’est confié à quelques jours de sa première Coupe du monde, lui qui avait notamment refusé de faire partie des réservistes en 2018. Au micro de RTL, le milieu de la Juventus est surtout revenu sur la relation avec Didier Deschamps, son sélectionneur.

Il revient de très loin. Très critiqué depuis 2018 et sa décision de ne pas faire part de la liste des réservistes, Adrien Rabiot avait disparu de la circulation. Quatre ans après, le joueur de la Juventus pourrait finalement être l’un des titulaires du onze de Didier Deschamps, notamment aux côtés d’Aurélien Tchouaméni.

« Je n'avais pas peur de ne pas y être »

Lors d’un entretien accordé à RTL ce mardi, Rabiot est revenu sur sa présence dans la liste de Deschamps pour la Coupe du monde. « Je n'avais pas peur de ne pas y être. J'étais performant, je sais que le sélectionneur compte sur moi » a expliqué le milieu de terrain, qui a évoqué les absences de Kanté et de Pogba. « Avec les absences de N'Golo (Kanté) et de Paul (Pogba), j'avais moins de pression qu'en 2018 ».

« Malgré l'épisode de 2018, on n'a jamais eu une mauvaise relation avec Didier Deschamps »

Le joueur de la Juventus s’est surtout exprimé sur sa relation avec Didier Deschamps, que certains pensaient rompue après les évènements de 2018. « Malgré l'épisode de 2018, on n'a jamais eu une mauvaise relation avec Didier Deschamps » a confié Rabiot, qui n’avait finalement retrouvé l’équipe de France qu’en fin d’année 2020. « On s'est mieux compris, on a beaucoup plus échangé. J'ai grandi aussi ».

« On a besoin du soutien des Français, même si la situation est un peu particulière »