OM : Le très beau message de Deschamps pour Harit

Publié le 15 novembre 2022 à 07h45

Victime d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche contre l’AS Monaco, Amine Harit va manquer la Coupe du monde avec le Maroc et risque d’être absent un long moment. Ce lundi, Didier Deschamps a apporté tout son soutien au milieu offensif de l’OM.

La semaine dernière, Amine Harit expliquait en conférence de presse que s’il devait se blesser lors du dernier match avant la Coupe du monde, c’était « le destin ». Malheureusement pour le milieu offensif de l’OM, le pire s’est produit. Suite à un contact au genou avec Axel Disasi, l’international marocain est sorti en larmes, sur civière.

Harit en sait plus sur sa grave blessure

Ce lundi, le verdict est tombé. Amine Harit est victime d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche, une grave blessure qui devrait l’éloigner des terrains pendant de longs mois. Depuis, les soutiens se multiplient pour le joueur de l’OM.

« Je lui souhaite le plus prompt rétablissement »