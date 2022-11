Foot - OM

OM : Gros coup dur pour Harit, son bourreau réagit

Publié le 14 novembre 2022 à 16h30

Lors du match entre l’AS Monaco et l’OM ce dimanche (2-3), Amine Harit s’est gravement blessé au genou suite à un choc avec Axel Disasi. Silencieux jusque-là, le défenseur monégasque a apporté son soutien à l’international marocain, tout en réagissant aux injures racistes dont il a été victime.

Dimanche, sur la pelouse de l’AS Monaco, Amine Harit a vécu une terrible désillusion. Peu après le retour des vestiaires, le milieu offensif de l’OM s’est blessé au genou lors d’un choc avec Axel Disasi. Contraint de sortir sur civière, l’international marocain était en larmes. Ce lundi, le verdict est tombé pour Amine Harit : il est victime d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche.

« Je ne peux pas ressentir un centième de ce qu'il vit aujourd’hui »

S’il n’a pas réagi à chaud, Axel Disasi a publié un long message sur Instagram pour apporter son soutien à Amine Harit. « C'est jamais facile de s'exprimer dans ce genre de moment mais la tension est retombée et on a plus de recul maintenant. Dès que j'ai vu Amine à la suite de notre contact, j'ai compris que c'était grave et j'ai mesuré la portée que sa blessure allait avoir pour lui. Même en essayant de me mettre à sa place, je ne peux pas ressentir un centième de ce qu'il vit aujourd'hui. Et cela m'attriste profondément. Ceux qui ont vu le match et l'action en question comprendront clairement qu'à aucun moment je ne cherche à jouer autre chose que le ballon. Et c'est ce que j'ai fait », a lâché le défenseur de l’AS Monaco.

L'AS Monaco apporte son soutien à Axel Disasi et souhaite un bon rétablissement à Amine Harit. pic.twitter.com/leU7HTwqf9 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 14, 2022

« Ce sont des choses qui sont inacceptables et incompréhensibles en 2022 »