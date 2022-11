Foot - Équipe de France

Équipe de France : Énorme coup dur pour Kimpembe, il sort du silence

Publié le 14 novembre 2022 à 11h30

Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il souffrait depuis quelque temps en raison d’une blessure au tendon d’Achille, Presnel Kimpembe doit finalement essuyer un terrible verdict puisqu’il est forfait de dernière minute pour la Coupe du Monde avec l’équipe de France. Le défenseur du PSG, remplacé par Axel Disasi, a pris la parole.

C’est une nouvelle dont Didier Deschamps se serait certainement bien passé, lui qui retrouve l’ensemble de son groupe ce lundi à Clairefontaine pour le grand rassemblement de l’équipe de France avant le départ pour la Coupe du Monde au Qatar : Presnel Kimpembe, le défenseur du PSG, est finalement contraint de déclarer forfait. Depuis son retour de blessure, fin octobre, il souffrait de douleurs au tendon d’Achille, et le staff médical de l’équipe de France a donc préféré le remplacer par Axel Disasi (AS Monaco) pour le Mondial.

« J’ai pris la décision »

Sur ses réseaux sociaux, Presnel Kimpembe a pris la parole pour justifier cette décision et précise qu’il en est à l’origine : « Après différents tests réalisés avec les équipes techniques du PSG mais aussi de l’équipe de France, j’ai pris la décision de ne pas jouer la Coupe du Monde. Comme beaucoup le savent, je suis toujours prêt à me battre pour la sélection et représenter mon pays, c’est toujours une immense fierté et le fait d’avoir à nouveau la chance de jouer la plus prestigieuse des compétitions est un honneur », confie dans un premier temps le défenseur du PSG.

🇨🇵♥️🙏🏾 pic.twitter.com/RcK98zh7q5 — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) November 14, 2022

« Je ne souhaite pas déstabiliser le groupe »