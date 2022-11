Foot - OM

OM : L'immense tristesse de Guendouzi après la blessure d'Harit

Publié le 14 novembre 2022 à 10h10

Arnaud De Kanel

Retenu par Didier Deschamps pour participer au Mondial avec les Bleus, Mattéo Guendouzi répétait une dernière fois ses gammes avec l'OM. Renversants, les Olympiens ont disposé de l'AS Monaco au bout du temps additionnel. Néanmoins, la soirée ne fut pas parfaite car Amine Harit s'est gravement blessé. Guendouzi est dégouté pour son coéquipier.

Un OM a trois visages a renversé l'AS Monaco ce dimanche soir au stade Louis II. Tranchants en première période, les hommes d'Igor Tudor sont vite retombés dans leurs travers au retour des vestiaires avant de se métamorphoser suite à la grave blessure d'Amine Harit. Touché au genou, le Marocain devrait manquer le Mondial, à la grande tristesse de Mattéo Guendouzi.

OM : Terrible nouvelle avant le Qatar, le verdict tombe pour Harit https://t.co/UwFJ3Nxp8d pic.twitter.com/QMglCzwUY7 — le10sport (@le10sport) November 14, 2022

« C’était un rêve pour lui »

Mattéo Guendouzi est proche d'Amine Harit dans le vestiaire. Les deux amis devaient s'envoler pour le Qatar afin de participer au Mondial mais le Marocain ne devrait pas être du voyage suite à sa blessure. Guendouzi était dépité au micro de Prime Video : « La sortie d’Amine Harit ? Honnêtement, c’est très difficile. On sait ce qu’il y a derrière avec la Coupe du monde qui arrive. C’était un rêve pour lui. On est tous très peinés pour lui. J’espère de tout cœur qu’il va se rétablir le plus vite possible. »

« On a eu à cœur de le faire pour lui »