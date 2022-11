Foot - OM

OM : Il vit une terrible désillusion avant la Coupe du monde au Qatar

Publié le 14 novembre 2022 à 09h00

Pierrick Levallet

Sorti sur blessure et en larmes ce dimanche face à l’AS Monaco, Amine Harit voyait ses chances d’aller au Mondial s’envoler. Le verdict est tombé pour l’international marocain, qui est sévèrement touché au genou. Le joueur de 25 ans devrait donc bien manquer le Mondial au Qatar et une bonne partie du reste de la saison avec l’OM.

Interrogé en conférence de presse sur les risques de se blesser avant la Coupe du monde, Amine Harit s’était montré assez rassurant. « C'est en se donnant à fond qu'on évite les blessures. Si on se fait mal au dernier match, c'est que c'est le destin et que c'était prévu... » expliquait le joueur de l’OM, qui devait s’envoler pour le Qatar après la rencontre face à l’AS Monaco ce dimanche. Mais finalement, le milieu offensif prêté par Schalke 04 ne devrait pas rejoindre sa sélection pour la Coupe du monde. Sorti sur civière après un choc au genou avec Axel Disasi, Amine Harit a immédiatement fondu en larmes. Et le verdict est désormais connu.

Rupture des ligaments croisés pour @Amine_000 !!L’international marocain est plongé dans une immense tristesse. Énorme coup dur.Soutenu par des coéquipiers à l’hôpital.Il a cette formule « C’est le destin » Force & courage#ASMOM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) November 13, 2022

Le Mondial s’envole pour Harit

À en croire les informations du journaliste Mohamed Toubache-Ter, Amine Harit devrait être forfait pour la Coupe du monde. L’international marocain souffrirait d’une rupture des ligaments croisés et devrait donc passer de longs mois éloigné des terrains. Abattu, le milieu offensif de 25 ans aurait été soutenu par ses coéquipiers à l’hôpital. Un terrible coup du sort pour Amine Harit, qui avait déjà tout préparé pour s’envoler pour le Qatar.

Il avait tout préparé pour aller au Qatar

En effet, Mohamed Toubache-Ter révèle que le joueur de l’OM devait prendre l’avion depuis Paris. Sa valise était prête et il devait partir dès ce lundi. Finalement, Amine Harit sera contraint de rester à Marseille et regarder la sélection du Maroc à la Coupe du monde depuis chez lui. Un coéquipier lui aurait d’ailleurs rapporté ses affaires - sa valise pour le Mondial - à l’hôpital. Une terrible désillusion pour Amine Harit, qui pourrait également voir sa saison se terminer sur ce choc avec Axel Disasi. À voir combien de temps le joueur de 25 ans sera indisponible