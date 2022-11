Foot - OM

OM : Terrible nouvelle avant le Qatar, le verdict tombe pour Harit

Publié le 14 novembre 2022 à 08h10 - mis à jour le 14 novembre 2022 à 08h10

Pierrick Levallet

Sorti sur civière et en larmes après un choc au genou ce dimanche contre l’AS Monaco, Amine Harit suscitait une énorme inquiétude quant à ses chances d’aller au Mondial le 20 novembre prochain. Le verdict vient de tomber, et l’international marocain devrait être forfait un bon bout de temps. Le joueur de 25 ans a déjà dit adieu à la Coupe du monde.

« C'est en se donnant à fond qu'on évite les blessures. Si on se fait mal au dernier match, c'est que c'est le destin et que c'était prévu... » annonçait Amine Harit en conférence de presse ce jeudi, questionné sur la peur de se blesser avant le Mondial. L’international marocain se montrait rassurant. Mais il était loin d’imaginer l’événement qu’il allait vivre trois jours plus tard...

Harit est sorti sur civière

Sorti sur civière et en larmes après son choc au genou avec Axel Disasi ce dimanche lors du succès de l’OM face à l’AS Monaco (2-3), Amine Harit était conscient que ses chances d’aller à la Coupe du monde étaient en péril. Le verdict est désormais tombé, et c’est un véritable coup dur pour le joueur et l’OM.

Rupture des ligaments croisés pour @Amine_000 !!L’international marocain est plongé dans une immense tristesse. Énorme coup dur.Soutenu par des coéquipiers à l’hôpital.Il a cette formule « C’est le destin » Force & courage#ASMOM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) November 13, 2022

Harit forfait pour le Mondial

Selon les informations du journaliste Mohamed Toubache-Ter, Amine Harit souffrirait d’une rupture des ligaments croisés. L’international marocain serait donc d’ores et déjà forfait pour le Mondial, qui débute le 23 novembre pour le Maroc (contre la Croatie). Le milieu offensif de 25 ans aurait été soutenu par ses coéquipiers à l’hôpital. Outre la Coupe du monde, il y aurait également de grandes chances qu’on ne voit plus Amine Harit porter les couleurs de l’OM avant la saison prochaine.