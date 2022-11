Foot - OM

OM : Cette décision ahurissante de Tudor fait encore parler dans le vestiaire

Publié le 12 novembre 2022 à 15h00

L'OM ne verra ni les huitièmes de finale de Ligue des champions, ni la Ligue Europa. La faute à un but encaissé en toute fin de rencontre face à Tottenham lors de la dernière journée de C1. Igor Tudor avait fait le choix de ne pas avertir ses joueurs du score de l'autre rencontre. Une décision qui fait encore parler en interne.

Une fête était attendue à Marseille le 1 er novembre. Pour se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, l'OM devait battre Tottenham à domicile. Et le club marseillais a longtemps cru à l'exploit, surtout après le premier but inscrit par Chancel Mbemba. Mais dès le retour des vestiaires, les Spurs revenaient au score grâce à Clément Lenglet. A ce moment précis, l'OM était qualifié pour les barrages de la Ligue Europa. Mais dans les toutes dernières secondes, alors que les hommes d'Igor Tudor se battaient pour aller chercher la victoire, Pierre-Emile Højbjerg crucifiait tout une ville et offrait la victoire à Tottenham (1-2). L'OM était éliminé de toutes compétitions européennes.

Tudor n'a pas prévenu les joueurs du score

La question se pose alors : Igor Tudor a-t-il commis une erreur en ne privilégiant pas le match nul ? Le débat est ouvert, mais une chose est sûre, les joueurs n'étaient pas au courant du résultat de l'autre rencontre opposant le Sporting Portugal à l'Eintracht Francfort. L'entraîneur de l'OM avait fait le choix de ne pas prévenir ses joueurs selon RMC Sport. Un choix regretté par le vestiaire après la rencontre.

« Je ne connaissais pas le résultat de l’autre match »

Lors d'un entretien accordé à La Provence , Pau Lopez est revenu sur cette élimination et notamment sur le choix de Tudor. « C’est difficile. Je ne connaissais pas le résultat de l’autre match. Mais on pensait qu’on pouvait obtenir encore plus, on voulait marquer pour rester en Champions. Il restait dix secondes, c’est dommage » a déclaré le portier espagnol.

