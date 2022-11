Foot - OM

OM : Le vestiaire de Tudor fait une annonce ahurissante, le clan Longoria hallucine

Publié le 6 novembre 2022 à 10h30 - mis à jour le 6 novembre 2022 à 10h30

Cette semaine, l’Olympique de Marseille a connu une grande désillusion en perdant dans les derniers instants de la partie contre Tottenham (2-1). Une défaite synonyme d’élimination de toute compétition européenne, alors que les hommes d’Igor Tudor pouvait espérer une qualification en Ligue Europa avec un nul, mais ces derniers n’étaient pas informés de ce scénario et l’ont fait savoir par la suite. Ce que regrette l’OM.

En encaissant un but dans les dernières secondes de jeu contre Tottenham (2-1), l’Olympique de Marseille est éliminé de toute compétition européenne, alors qu’un nul lui assurait une qualification pour la Ligue Europa. Après le coup de sifflet final, plusieurs joueurs ont indiqué qu’ils n'étaient pas au courant qu’un partage des points suffisait pour leur permettre de poursuivre l'aventure en C3, une sortie qui n’a pas vraiment été du goût de la direction.

« On ne savait pas. C'est une erreur », reconnaît le vestiaire de l’OM

« On était sur le terrain, concentrés. On ne savait pas ce qu’il se passait sur le match de Francfort et du Sporting. On ne va pas se tirer les uns sur les autres, c’était un manque de communication flagrant », confiait notamment Amine Harit en zone mixte. « Sur le terrain, on ne savait pas. Mais sur le banc, les gens savaient , a indiqué pour sa part Chancel Mbemba au micro de RMC Sport. C'est un manque de communication. Nous, on a la rage de pousser jusqu'à la fin. Mais on ne savait pas. C'est une erreur. »

L’OM aurait aimé une version unique