Mercato - OM : Igor Tudor viré ? Le clan Longoria fait une annonce tonitruante

Publié le 6 novembre 2022 à 08h45

Bernard Colas - Journaliste

Alors qu’il est sous pression après la série de mauvais résultats concédés par l’Olympique de Marseille, Igor Tudor n’est pas menacé pour autant. Pablo Longoria et les autres dirigeants phocéens restent confiants et ont affiché leur soutien à l’entraîneur croate, qui s’apprête à disputer une rencontre cruciale contre l’OL ce dimanche.

Mercredi dernier, l’OM est passé du rêve au cauchemar sur la pelouse du Vélodrome. Alors que les hommes d’Igor Tudor estimaient avoir fait le plus dur et pensaient à la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions après l’ouverture du score de Chancel Mbemba (45e+2) contre Tottenham (1-2), l’équipe dirigée par Antonio Conte est parvenue à revenir grâce à Clément Lenglet (54e) et Pierre-Emile Hojbjerg (90e+5). Une défaite synonyme d’élimination de toute compétition européenne pour l’OM.

Les doutes se multiplient à l’égard de Tudor

Forcément, tous les regards étaient tournés vers Igor Tudor, reconnaissant deux jours plus tard s’être trompé dans son coaching. Après un excellent début de saison, l’OM n’y arrive plus et reste sur une série de quatre rencontres sans victoire en Ligue 1. Les doutes se multiplient à l’égard de l’entraîneur croate, qui bénéficie néanmoins du soutien de sa direction.

L’état-major de l’OM est « derrière » son entraîneur