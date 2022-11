Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria déjà confronté à un énorme problème sur le mercato

Publié le 6 novembre 2022 à 04h00

Arthur Montagne

Cet hiver, Pablo Longoria va être contraint de vendre afin d'alléger l'effectif mais également de renflouer les caisses de l'OM. Néanmoins, bien que des joueurs aient été identifiés par Pablo Longoria, seul Gerson semble être en mesure de partir, et pour une somme bien inférieure à celle déboursée en 2021.

L'élimination de l'OM de toute compétition européenne va avoir plusieurs conséquences que Pablo Longoria va devoir résoudre. D'une part, il va falloir renflouer les caisses compte tenu du manque à gagner, mais il faudra également alléger un effectif devenu trop pléthorique pour disputer simplement le Championnat et la Coupe de France. Mais comme l'explique Mathieu Grégoire, journaliste à L'EQUIPE , ce ne sera pas si simple.

«L’élimination va créer un vrai problème de gestion de ton effectif»

« L’élimination de toute compétition européenne va créer un vrai problème de gestion de ton effectif pour la seconde partie de saison. Quand tu as un match par semaine, tu fais quoi avec ces gros joueurs sur le banc pour continuer de les concerner ? (…) Sur le mercato avant cette élimination la réflexion des dirigeants était de retrouver des milieux offensifs qui correspondent au style de Tudor. Le seul qui correspond vraiment aujourd’hui c’est Harit », lance-t-il dans une interview accordée à FootballClubdeMarseille avant de poursuivre.

«Celui qui aura des offres, au moins en prêt c’est Gerson»