Mercato - OM : Nouveau coup dur à 10M€ pour le projet McCourt ?

Publié le 6 novembre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

L'élimination de l'OM de toute compétition européenne représente un manque à gagner avoisinant les 20M€. Néanmoins, le club phocéen n'avait visiblement que tablé sur une qualification en Ligue Europa, ce qui rend cet échec moins important. A l'inverse de certains prêts dont les options d'achat ne seront pas levées.

En s'inclinant à la dernière minute contre Tottenham (1-2), l'OM a laissé filer l'opportunité de se qualifier en huitième de finale de la Ligue des champions, mais a également dit adieu à un printemps européen. Sur le plan économique, cela représente un manque à gagner d'environ 20M€, mais selon les informations de Mathieu Grégoire, journaliste à L'EQUIPE , ce n'est pas une catastrophe pour les finances de l'OM.

«Ce n'est pas une catastrophe économique»

« La conséquence financière ? Normalement les dirigeants marseillais avaient prévu une troisième place et un reversement en Ligue Europa. Ils n’avaient pas prévu les 20 millions et en plus je pense que c’était un rêve financier sur lequel tu dois t’asseoir. D’un point de vue économique il faut baisser la voilure sur la Ligue Europa dans les comptes. L’élimination de Monaco en barrages avait rapporté plus en droits TV mais par contre le huis clos contre le Sporting les a fait baisser, ce n'est pas une catastrophe économique quoi », explique-t-il pour FootballClubdeMarseille avant d'expliquer que le manque à gagner sur Luis Henrique et Konrad de La Fuente sera plus problématique.

Henrique et De La Fuente, la promesse non tenue de Longoria