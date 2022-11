Foot - OM

OM : Après le fiasco en Ligue des Champions, Tudor se lâche sur la polémique

Publié le 4 novembre 2022 à 20h10

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM a mal géré sa fin de match contre Tottenham en Ligue des Champions. Ce qui lui a été fatal, puisque les hommes d'Igor Tudor sont éliminés de toute compétition européenne. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, le coach de l'OM a tenté d'expliquer le but malheureux encaissé à la toute dernière seconde de la partie.

L'OM a tout perdu en l'espace de quelques secondes. Contraints de battre Tottenham pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les hommes d'Igor Tudor auraient pu être reversé en Ligue Europa s'ils n'avaient pas encaissé ce but à la dernière seconde (1-2). Alors que son équipe ne disputera aucune compétition européenne après la Coupe du Monde au Qatar, Igor Tudor a tenté de justifier le terrible scénario de fin de rencontre face à Tottenham.

OM : Après le mea culpa de Tudor, Payet lâche une réponse retentissante https://t.co/26TuE2SPIF pic.twitter.com/UHA0sNQc3R — le10sport (@le10sport) November 4, 2022

«C'est une polémique qui n'a pas de raison d'être»

« C'est une polémique qui n'a pas de raison d'être. On peut parler des erreurs qu'on a fait pendant les deux dernières minutes du match, on a fait trois ou quatre erreurs. Il faut analyser la situation, les détails. Pour encaisser un but comme ça, il y a toujours plusieurs erreurs » , a expliqué Igor Tudor, avant d'en rajouter une couche.

«On voulait vraiment marquer et continuer en Ligue des champions»