OM : Après le mea culpa de Tudor, Payet lâche une réponse retentissante

Publié le 4 novembre 2022 à 18h00

Amadou Diawara

Ce mardi soir face à Tottenham en Ligue des Champions, Igor Tudor a décidé de faire sans Dimitri Payet. Alors que ce choix n'a pas été payant, le coach de l'OM a fait son mea culpa en conférence de presse ce vendredi. Dans la foulée, Dimitri Payet a répondu à Igor Tudor.

Pour la sixième et dernière journée de la phase de groupes en Ligue des Champions, l'OM s'est frotté à Tottenham. Et malheureusement pour les hommes d'Igor Tudor, ils se sont inclinés face aux Spurs à cause d'un but encaissé à la dernière seconde de la partie (1-2). Une défaite synonyme d'élimination de toute compétition européenne pour l'OM.

OM : Terrible aveu de Tudor sur Payet, il fait son mea culpa https://t.co/qG91VrLRJN pic.twitter.com/KGT3kIKiWf — le10sport (@le10sport) November 4, 2022

«J'étais déjà frustré en partant de la Commanderie»

Lors de ce choc face à Tottenham, Igor Tudor a décidé de laisser Dimitri Payet sur le banc pendant l'intégralité de la rencontre. Un choix qu'il regrette aujourd'hui. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Igor Tudor a reconnu qu'il avait fait une erreur en ne faisant pas jouer Dimitri Payet face aux Spurs .

«Le coach fait des choix. Il faut les respecter»

« Je pense que j'ai fait une erreur. Je pense que (Dimitri) Payet aurait dû jouer au moins un quart d'heure. C'est le travail d'un coach, on fait tous des erreurs. (Jonathan) Clauss aussi aurait dû rester sur le terrain, il aurait pu marquer. Il faut que je fasse mon autocritique. Mettre (Luis) Suarez à la place de (Dimitri) Payet... j'aurais pu faire un changement différent » , a avoué Igor Tudor, le coach de l'OM.

«Si Kolasinac marque, on ne parle pas de Payet»