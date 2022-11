Foot - OM

OM : Terrible aveu de Tudor sur Payet, il fait son mea culpa

Publié le 4 novembre 2022 à 17h30

Amadou Diawara

Battu par Tottenham ce mardi soir en Ligue des Champions, l'OM ne disputera aucune compétition européenne après la Coupe du Monde au Qatar. Alors qu'il n'a pas fait entrer Dimitri Payet une seule minute face aux Spurs, Igor Tudor a fait son mea culpa ce vendredi après-midi en conférence de presse.

Lors de la sixième et dernière journée de la phase de poules en Ligue des Champions, l'OM avait la lourde tâche de défier Tottenham. Pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1 , les hommes d'Igor Tudor devait l'emporter face aux Spurs . Et en cas de résultat nul, l'OM était reversé en Ligue Europa.

«Je pense que j'ai fait une erreur»

Dos à dos avec Tottenham dans les ultimes instants de la rencontre (1-1), l'OM a encaissé un but à la dernière seconde. Et à cause de cette défaite face aux Spurs , la bande à Alexis Sanchez ne sera pas européenne après la Coupe du Monde au Qatar. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Igor Tudor a fait son mea culpa, estimant qu'il avait fait une erreur en ne faisant pas jouer Dimitri Payet.

«Dimitri Payet aurait dû jouer au moins un quart d'heure»