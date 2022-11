Foot - OM

OM : Une incroyable mésentente a l’origine de la catastrophe à Marseille

Publié le 3 novembre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

En encaissant un but dans les dernières secondes de jeu contre Tottenham (2-1), l'OM a non seulement laissé filer son billet pour les huitièmes de finale, mais également pour la Ligue Europa. Dernier de son groupe, le club phocéen aura pourtant pu être reversé en C3 en cas de match nul. Mais un gros quiproquo a tout changé.

Mercredi soir, l'OM est passé par tous les états. D'abord euphoriques avec l'ouverture du score de Chancel Mbemba contre Tottenham, les Marseillais ont entrevu la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Finalement, les Spurs ont égalisé au retour des vestiaires grâce à Clément Lenglet, mais avec le nul, l'OM était assuré d'être reversé en Ligue Europa compte tenu du fait que l'Eintracht Francfort s'est imposé sur la pelouse du Sporting CP (2-1). Mais visiblement, les Marseillais n'étaient pas au courant puisqu'ils ont attaqué à outrance et ont concédé un but dans les dernières secondes synonyme d'élimination de toute compétition européenne.

L'incroyable aveu de Tudor

Au micro de RMC Sport , Igor Tudor a d'ailleurs reconnu que les joueurs n'avaient rien entendu. « Il y avait de la confusion dans les dernières minutes, il y avait beaucoup de bruit. Malheureusement, cela nous coûte. Ils n'ont pas entendus, il y avait beaucoup de bruit. (...) On n'a pas parlé des résultats. On veut qu'ils restent dans le match, qu'ils ne pensent pas à autre chose. On n'a pas bien commencé cette deuxième période. On a pris le but, on a recommencé à dominer, mais ce n'est était pas suffisant », assure l'entraîneur de l'OM avant d'en rajouter une couche en conférence de presse : « À la fin, j'ai demandé aux joueurs de ne pas trop aller vers l'avant, de ne pas se déséquilibrer. Mais il y avait beaucoup de bruit, ça n'a pas permis de bien l'expliquer aux garçons. Ils voulaient marquer. »

Les Marseillais ne connaissaient pas le score de l'autre match