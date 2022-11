Foot - OM

OM : Amine Harit répond à une insulte, c'est inattendu

Publié le 2 novembre 2022 à 14h10 - mis à jour le 2 novembre 2022 à 14h12

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM a vécu une nouvelle désillusion en Ligue des Champions. Après la rencontre, Amine Harit a été insulté par des supporters sur les réseaux sociaux. Malgré tout, l'attaquant marseillais a gardé son calme et a préféré répondre avec amour aux messages malveillants.

Opposé à Tottenham ce mardi soir, l'OM avait son destin en mains en Ligue des Champions. En effet, le club phocéen se qualifiait pour les huitièmes de finale de la C1 en cas de victoire et était reversé en Ligue Europa avec un match nul. Et alors qu'il se dirigeait vers la C3 avec un 1-1, l'OM a vu les Spurs inscrire un nouveau but dans les ultimes instants de la rencontre. Et avec sa défaite au Vélodrome lors du sixième et dernier match de poules, l'écurie marseillaise ne jouera aucune compétition européenne après la Coupe du Monde au Qatar.

On vous aime pas nous , aller vous faire enculer — toto l'olympien ⚪Ⓜ️ (@GoumakisT) November 2, 2022

«On ne vous aime pas nous. Allez vous faire enc****»

Agacés par le résultat de l'OM, certains supporters s'en sont pris à Amine Harit sur les réseaux sociaux. « L'OM, ça changera pas. L'OM ne mourra jamais. On a créé quelque chose jusqu'au bout avec cette finale, on va continuer. Continuons de rêver. Désolé au peuple marseillais, vous avez été formidables. On vous aime » , a posté l'attaquant de l'OM sur Twitter .

Ettt Amine vas dormir un bon coup et réfléchi à ton tweet 💀💀💀 100 ans qu’on vous supporte pour voir de la merde certe tu joues grave bien et tout mais ton clubs …. — bougawcool (@vavane_stn) November 2, 2022

«100 ans qu’on vous supporte pour voir de la merde»