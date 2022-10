Foot - OM

OM : Harit, Rongier… Avant le match de l’année, le vestiaire de Tudor annonce la couleur

Publié le 30 octobre 2022 à 16h00

Tenu en échec à Strasbourg alors que la rencontre semblait maîtrisée et pliée, l’OM s’avance dans le doute vers un match capital contre Tottenham. Après le nul frustrant ramené d’Alsace, Amine Harit semblait déjà focalisé sur ce choc. Valentin Rongier a lui assuré que les Olympiens allaient « tout donner », en oubliant le résultat contre Strasbourg.

Après un début de saison canon, l’OM vit une période plus complexe. Battu par Ajaccio, le PSG et le RC Lens, le club olympien misait sur ce déplacement à Strasbourg pour relancer la machine. Malgré les deux buts d’avance et la nette domination, les hommes d’Igor Tudor ne sont pas parvenus à revenir avec les trois points, surpris par un but de Lebo Mothiba et la magnifique égalisation de Kévin Gameiro. Pas la meilleure manière de se mettre en confiance avant la réception de Tottenham, mardi, pour ce qui sera le « match de l’année ».

Amine Harit a déjà la tête à Tottenham

Quand l’OM a battu deux fois le Sporting, le match contre l’Eintracht Francfort apparaissait comme une finale avant l’heure. Même si les Olympiens se sont procurés des occasions, la défense a été beaucoup trop fébrile pour espérer ramener quelque chose d’Allemagne. Résultat, l’OM devra gagner contre Tottenham pour obtenir sa qualification en 8ème de finale. Après le nul plus que frustrant concédé à Strasbourg, Amine Harit semblait déjà focalisé sur ce choc. « A mardi », a tweeté l’international marocain.

A mardi 💙👊🏼👊🏼👊🏼👊🏼 — Amine Harit (@Amine_000) October 30, 2022

« On sera là et on va tout donner »