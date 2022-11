Foot - OM

OM : Tudor a humilié Payet, le terrible constat

Publié le 3 novembre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

Les choix d'Igor Tudor ne cessent de faire parler depuis mardi soir et l'élimination de l'OM de tout compétition européenne après la défaite contre Tottenham. Le fait de ne pas faire entrer Dimitri Payet lui a notamment été reproché, et Daniel Riolo se demande désormais si Tudor n'a pas perdu son numéro 10.

Très peu utilisé depuis le début de saison, Dimitri Payet est encore une fois resté sur le banc à l'occasion du choc contre Tottenham. Igor Tudor a préféré faire entrer Luis Suarez ou encore Cengiz Ünder et confirme que le Réunionnais n'entre plus dans ses plans. Une nouvelle inquiétante pour Daniel Riolo.

«Je ne sais pas si tu n’as pas perdu Payet pour la fin de la saison»

« Il préfère mettre Ünder car il court plus que Payet, il centre, il frappe mais il n’a pas fait grand-chose. J’étais pour que Payet entre une demi-heure. Je pense que Payet a le droit à sa demi-heure sur ce match. Et je ne sais pas si tu n’as pas perdu Payet maintenant pour la fin de la saison… », assure le journaliste au micro de l' After Foot avant de poursuivre.

«Comment tu le récupères maintenant ? »

« Comment tu le récupères maintenant ? Il reste une vingtaine de matchs, comment tu le concerne ? Comment tu vas repartir avec lui ? L’OM doit recoller et être dans le top 5 avant la Coupe du monde sinon ça risque d’être très compliqué pour tout le monde », ajoute Daniel Riolo.