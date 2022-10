Foot - OM

OM : Payet, Dieng… Les bannis de Tudor ont un gros coup à jouer

Publié le 31 octobre 2022 à 15h00

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après quatre matchs sans victoires en Ligue 1 dont trois défaites, l’OM n’avance plus. Les choix d’Igor Tudor sont de plus en plus critiqués alors que certains remplaçants habituels ont montré de bonnes choses à Strasbourg. Dimitri Payet, Bamba Dieng ou encore Issa Kaboré pourraient espérer bousculer la hiérarchie dans les prochaines semaines.

L’OM vit sa première petite crise cette saison. Si la méthode d’Igor Tudor a été très critiquée lors de la préparation, le technicien croate a rapidement mis tout le monde d’accord en réalisant un quasi sans faute en début de saison. Mais depuis quelques semaines, l’OM marque un coup d’arrêt. Battu trois fois de suite en Ligue 1, le dauphin du PSG la saison dernière n’a ramené qu’un point de Strasbourg après avoir mené pendant toute la rencontre. Une période délicate où les choix d’Igor Tudor sont forcément remis en question.

Payet et Dieng veulent bousculer la hiérarchie

En attaque notamment. Sur le banc depuis le début de saison, Dimitri Payet a délivré une belle prestation contre le club alsacien. Sûrement pas suffisant pour prétendre à une place de titulaire mardi contre Tottenham mais Payet a les capacités d’inverser la tendance dans l’esprit d’Igor Tudor à plus long terme. Idem pour Bamba Dieng. Avec son but à Strasbourg, l’attaquant de l’OM a envoyé un message à son entraîneur. Même s’il est assuré de ne pas jouer mardi (il n’est pas inscrit sur la liste), Dieng pourrait bousculer la hiérarchie en championnat.

Mercato - OM : Le vestiaire craque, Tudor déjà menacé pour son avenir ? https://t.co/OexSdXF7Ed pic.twitter.com/QrPnNWTWTd — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

Guendouzi, la clé du système Tudor

Qu’il s’agisse de Payet ou Dieng, ils pourraient profiter du replacement de Matteo Guendouzi. Aligné juste derrière l’attaquant depuis plusieurs semaines, l’international français a donné satisfaction partout où il a joué, même si son poste de milieu de terrain lui est plus naturel. Et vu les difficultés de la paire Veretout/Rongier, Guendouzi pourrait redescendre d’un cran, de quoi donner l’opportunité à Dimitri Payet et Bamba Dieng de grappiller plus de temps de jeu. Avec la période délicate de Nuno Tavares, Issa Kaboré, lui aussi buteur à Strasbourg, peut également espérer jouer un peu plus avec l’OM. A Igor Tudor de trancher !