Mercato - OM : Le vestiaire craque, Tudor déjà menacé pour son avenir ?

Publié le 31 octobre 2022 à 09h30

Arthur Montagne

Arrivé cet été pour remplacer Jorge Sampaoli qui a annoncé son départ contre toute attente, Igor Tudor a d'abord suscité des interrogations, avant de faire taire les doutes. Néanmoins, la série actuelle de l'OM commence sérieusement à poser problème d'autant plus que le coaching du Croate est pointé du doigt. Et rapidement, la question de son avenir va se poser.

L'été dernier, Pablo Longoria a été pris au dépourvu. En effet, alors que l'OM venait de terminer à une belle deuxième place en Ligue 1, Jorge Sampaoli a annoncé son départ, visiblement anxieux face au manque de moyens du club marseillais sur le mercato. Mais visiblement, le président du club phocéen avait une idée derrière la tête depuis longtemps puisque c'est Igor Tudor qui a été nommé dans la foulée de l'annonce du Pelado . Un choix qui a d'abord suscité de nombreuses interrogations puisque le Croate n'a jamais dirigé un grand club, mais également parce que ses premières semaines à la tête de l'OM ont été marquées par des tensions avec certains joueurs. Des tensions qui s'étaient dissipées avec l'excellent début de saison, mais elles sont déjà de retour.

Le vestiaire commence à lâcher Tudor

Et pour cause, l'OM n'a pris qu'un seul point lors de ses quatre derniers matches de Ligue 1. Après les défaites contre Ajaccio (1-2), le PSG (0-1) et le RC Lens (0-1), les Marseillais ont concédé le nul à Strasbourg (2-2) après avoir pourtant mené au score. Selon les informations de L'EQUIPE , les choix d'Igor Tudor seraient notamment pointés du doigt en interne. Le vestiaire commencerait à sérieusement s'interroger sur certains choix du technicien croate en cours de match qui sont rarement payants. Ainsi le management et les choix de Tudor interpellent en interne, et son avenir pourrait d'ailleurs rapidement faire parler.

Le choc contre Tottenham déjà crucial ?