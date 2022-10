Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : À peine arrivé, Laurent Blanc reçoit un soutien de taille dans le vestiaire

Publié le 31 octobre 2022 à 07h10

Pierrick Levallet

N’obtenant pas les résultats escomptés, Peter Bosz n’a pas fait long feu à l’OL. Au début du mois d’octobre, le Néerlandais a été remplacé par Laurent Blanc. L’ancien du PSG a d’ailleurs le total du soutien du vestiaire. Anthony Lopes n’a pas manqué de le faire savoir après le succès contre le LOSC ce dimanche (1-0).

En difficulté depuis le début de saison, l’OL a décidé de se séparer de Peter Bosz pour le remplacer par Laurent Blanc il y a déjà quelques jours. Si les débuts de l’ancien du PSG chez les Gones n’ont pas été aussi glorieux qu’espérés (défaite contre Rennes 3-2), Laurent Blanc a très vite redressé la barre. Ce dimanche, l’OL s’est imposé contre le LOSC (1-0) et a signé sa deuxième victoire consécutive.

«Il nous a redonné un peu confiance»

Et au micro de Prime Video après la partie, Anthony Lopes s’est livré sur Laurent Blanc : « Il sait totalement où il veut aller. Il nous a redonné un peu confiance, car c’est clair qu’on en manquait énormément par le passé à travers nos résultats qui étaient très négatifs. Il sait où il veut aller car il nous l’a dit clairement, il l’a dit publiquement aussi : on est en urgence de points. »

«On est dans l’urgence de points»