Transferts - OM : Une opération du mercato vire au fiasco

Publié le 31 octobre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

Lors du dernier marché des transferts, Pablo Longoria n’a pas que multiplier les recrues à l’OM. En effet, de nombreux départs ont été actés au sein du club phocéen. Cela a notamment été le cas de Konrad de la Fuente. Arrivé un an plus tôt, l’ancien du FC Barcelone s’est envolé pour l’Olympiakos, mais voilà que l’Américain pourrait revenir plus tôt que prévu à l’OM.

A l’été 2021, Pablo Longoria réalisait un joli coup au FC Barcelone. Profitant de ses bonnes relations avec le club blaugrana, le président de l’OM a réussi à récupérer Konrad de la Fuente, qui était annoncé comme l’un des joueurs les plus prometteurs de la Masia. Très attendu à Marseille, l’Américain n’a toutefois jamais convaincu. C’est pourquoi De la Fuente a été exfiltré lors du dernier mercato, lui qui a été envoyé en prêt à l’Olympiakos.

De la Fuente déjà de retour à l’OM ?

Konrad de la Fuente a ainsi pris la direction de la Grèce. Mais à l’Olympiakos, cela vire au fiasco pour l’Américain. Ses apparitions sont rares avec le club d’Athènes, où son aventure pourrait se terminer prématurément. En effet, comme l’explique L’Equipe , Konrad de la Fuente pourrait revenir dès le mois de janvier à l’OM, où il est sous contrat jusqu’en 2025.

Une opération validée par tout le monde

Le divorce serait ainsi imminent entre Konrad de la Fuente et l’Olympiakos et cela ne dérangerait personne. Comme précisé par le quotidien sportif, l’Américain ne verrait bien revenir à l’OM. Du côté du club grec, on ne s’opposera pas à ce départ.