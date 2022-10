Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le clan Ronaldo a l’origine d’un très gros mercato à Paris ?

Publié le 31 octobre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Sur le mercato, les réseaux entre les clubs et les agents sont à l'origine d'une grande partie des transferts. L'un des meilleurs dans son métier, Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo, s'entend très bien avec Luis Campos. Ainsi, le conseiller sportif du PSG se voit proposer un grand nombre de joueurs qui pourraient atterrir dans la capitale prochainement.

Avec sa société Gestifute, Jorge Mendes a crée un véritable empire. Il possède une liste de clients assez prestigieuse : Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Rafael Leao, José Mourinho... Un tas de grands noms dont il gère les carrières. Le Portugais a également un gros monopole sur les joueurs portugais et le championnat portugais. Luis Campos adore piocher en Liga Bwin et recruter portugais, et cela tombe bien puisqu'il s'entend très bien avec Jorge Mendes. Depuis plusieurs semaines, plusieurs clients de Mendes sont associés au PSG et l'agent star pourrait être à l'origine d'un énorme mercato.

Mercato - PSG : Neymar, Messi... Après son transfert, il vit un rêve à Paris https://t.co/InTMmctOrT pic.twitter.com/oRKMo0G41o — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

Des prospects au Portugal

Luis Campos est un expert du championnat portugais et il a déjà coché deux noms pour le mercato, les deux gérés par Mendes. Tout d'abord, le milieu de terrain du Sporting Portugal Manuel Ugarte. Ce dernier intéresserait grandement le PSG d'après Médiafoot . Le club de la capitale serait prêt à lâcher 40M€ dès cet hiver avant de le prêter illico pour qu'il termine la saison au Portugal. Un choix malicieux qui permettrait de doubler la concurrence. Toujours au Portugal, c'est sur Antonio Silva que Campos a jeté son dévolu comme le10sport vous l'a révélé en exclusivité. Là encore, l'opération devrait se régler par un montant pharaonique.

Les stars portugaises

Cet été, Luis Campos rêvait de Bernardo Silva mais également de Rafael Leao. La piste menant à l'attaquant de l'AC Milan serait toujours d'actualité, lui qui n'a toujours pas prolongé son contrat. En faisant trainer les négociations, Jorge Mendes est en train d'ouvrir une brèche à son ami Campos au PSG. Enfin, une opportunité de marché est apparue la semaine dernière avec Joao Felix. Mendes cherche la meilleure porte de sortie à son client qui souhaiterait quitter l'Atletico Madrid dès cet hiver. Le PSG serait une option viable d'après la presse espagnole.



Avec ces 4 énormes transferts en préparation, Jorge Mendes récupérerait des belles commissions, et le PSG des joueurs très courtisés dont le recrutement aurait été impossible sans la relation Campos-Mendes. Des très bonnes affaires pour les deux parties.