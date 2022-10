Foot - Mercato

Mercato : Ronaldo veut claquer la porte, il lâche une confidence hallucinante

Publié le 30 octobre 2022 à 14h30

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Convoité par Manchester City durant l'été 2021, Cristiano Ronaldo avait fait le choix du cœur en rejoignant les Red Devils, son ancien groupe. Mais très vite, le joueur portugais aurait regretté sa décision, jusqu'à réclamer son transfert lors du dernier mercato estival.es journalistes du Walt Street Journal dévoilent les raisons de ce malaise.

Entre Manchester United et Cristiano Ronaldo, les relations seraient glaciales. Peu utilisé depuis le début de la saison, l'international portugais traverse cet exercice comme un fantôme. Il s'est longtemps contenu jusqu'à laisser exploser sa frustration lors d'une rencontre de championnat face à Tottenham. Ronaldo avait quitté le banc de touche avant le coup de sifflet final et quitter le stade sans ses coéquipiers. Sanctionné par son club, il a depuis fait son retour avec le groupe, mais la situation reste tendue.





Mercato : Coup de tonnerre, une énorme surprise prend forme pour Ronaldo https://t.co/bGLhEuEb09 pic.twitter.com/0PX13h4AUA — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

Ronaldo avait réclamé son transfert cet été

Pourtant, Cristiano Ronaldo aurait demandé à ses dirigeants de quitter Manchester United lors du dernier mercato estival, seulement un an après son arrivée. Son agent, Jorge Mendes, aurait sondé plusieurs formations, mais aucune n'a décidé de passer la vitesse supérieure dans ce dossier. Mais pourquoi souhait-il quitter Manchester United ? Journalistes pour le Wall Street Journal , Jonathan Clegg et Joshua Robinson ont publié un livre sur la rivalité entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi intitulé : « Messi vs. Ronaldo : One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World's Game » . Ils dévoilent des éléments de réponse

Manchester United ? « Un désastre » pour Ronaldo

En réalité, Ronaldo aurait assez vite regretté sa décision, lui qui était proche de rejoindre Manchester City. Plusieurs raisons sont avancées. Tout d'abord, il aurait été en total désaccord, la saison dernière, avec son entraîneur de l'époque Ralf Rangnick. A un dirigeant de la FIFA, Ronaldo aurait indiqué que Manchester United était « un désastre », estimant que le club ne s'était pas développé depuis son départ en 2009.

Un départ en janvier pour Ronaldo ?