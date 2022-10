Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Ce constat en interne sur l’arrivée de Laurent Blanc

Publié le 31 octobre 2022 à 05h30

Thibault Morlain

Alors que les mauvais résultats s’accumulaient à l’OL, Jean-Michel Aulas n’a eu d’autre choix que de remercier Peter Bosz. La place s’est alors libéré sur le banc et c’est Laurent Blanc qui a été nommé entraîneur des Gones. Arrivé il y a quelques jours maintenant, le Cévenol s’adapte donc à ses nouveaux joueurs. Thiago Mendes en a d’ailleurs dit plus sur cette arrivée de Blanc à l’OL.

Voilà Laurent Blanc de retour au premier plan sur un banc en Europe. Suite à son licenciement du PSG en 2016, l’ancien sélectionneur des Bleus n’a eu qu’une expérience du côté du Qatar. Annoncé un peu partout, il va finalement tenter de se relancer à la tête de l’OL. Ayant pris la succession de Peter Bosz, il doit donc inverser la tendance chez les Gones, chez qui cela n’allait plus vraiment cette saison.

Mercato - OL : A peine arrivé, Laurent Blanc réclame un énorme transfert https://t.co/QZ7eBU4SEQ pic.twitter.com/uM6sPKqJxZ — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

« J’espère que Laurent Blanc va nous apporter que du positif »

A l’occasion d’un entretien accordé au Progrès , Thiago Mendes s’est d’ailleurs confié sur cette arrivée de Laurent Blanc à la tête de l’OL. A propos de son nouvel entraîneur, le Brésilien a alors expliqué : « Personnellement je ne connaissais pas Laurent Blanc. Il a une grande expérience en tant que joueur et entraîneur. Il vient pour additionner du plus pour notre équipe, nous aider à trouver la confiance. (…) J’espère que Laurent Blanc va nous apporter que du positif. On a besoin de points. Peter Bosz, malheureusement, n’a pas eu de bons résultats, j’appréciais l’homme, j’appréciais son travail. Mais c’est comme ça en football, quand on n’a pas les résultats, c’est souvent l’entraîneur qui saute. Mais là, j’espère que Laurent (Blanc) jusqu’à la fin du championnat pourra faire de belles choses avec nous ».

« La méthode est différente »