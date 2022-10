Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Sorti du placard, il pourrait jouer un terrible coup à Laurent Blanc

Publié le 30 octobre 2022 à 17h00

Houssem Aouar est revenu au centre de l'actualité peu de temps après l'arrivée de Laurent Blanc. Rien d'illogique puisque l'international français a été relancé par le technicien à l'OL. Auteur de son premier but face à Montpellier, le milieu de terrain a à cœur de s'imposer dans son club formateur, malgré la fragilité de sa situation.

La première partie de l'année 2022 est à oublier pour Houssem Aouar. Sous les ordres de Peter Bosz, le milieu offensif a été mis au placard, sans véritable raison selon ses proches. « Il a été touché d'être à la cave, même si dans le foot, il ne faut pas mettre de sentiments. Il disait qu'il bossait dans son coin mais il ne parlait pas à Peter (Bosz). Il n'y a jamais eu de problème, pourtant, en tant que tel avec lui. Mais il était affecté par la situation sans le montrer » a confié l'un de ses amis dans des propos rapportés par L'Equipe . En manque de temps de jeu à l'OL, Aouar aurait pensé à quitter son club formateur cet été.

Laurent Blanc relance Aouar

Comme annoncé par L'Equipe, les dirigeants de l'OL auraient tenté de l'envoyer à l'OGC Nice pour libérer une place. Finalement, l'opération n'a pas vu le jour, pour le plus grand bonheur de Laurent Blanc. Arrivé au début du mois d'octobre pour remplacer Peter Bosz, le champion du monde 1998 a rencontré Houssem Aouar et l'a mis face à sa responsabilité. Le technicien l'a encouragé à fournir plus d'efforts durant les entraînements.

« Les entraîneurs aiment ce type de joueurs »

« Techniquement, il est doué, il sent le jeu, anticipe, il est très bon quand il a le ballon mais il doit faire l'effort quand on ne l'a pas. Les entraîneurs aiment ce type de joueurs. C'est une qualité de pouvoir faire jouer l'équipe, il faut du caractère, de la personnalité pour créer, pour faire des décalages, marquer des buts » avait confié Laurent Blanc en conférence de presse.

En fin de contrat, Aouar pourrait aller voir ailleurs