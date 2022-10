Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri, Conte... Le Qatar est prévenu pour l’après-Galtier

Publié le 30 octobre 2022 à 14h00

Axel Cornic

A peine arrivé, Christophe Galtier voit déjà de nombreux noms fuiter pour prendre sa place au Paris Saint-Germain. C’est notamment le cas d’Antonio Conte et de Massimiliano Allegri, deux entraineurs qui ont toujours plu aux propriétaires qataris et qui pourraient se retrouver sur le marché l’été prochain.

Avec Luis Campos architecte de ce nouveau PSG, le choix Christophe Galtier a semblé assez évident et se révèle payant depuis le début de la saison. Pourtant, les spéculations commencent déjà à fuser concernant son avenir, sachant que son contrat se termine en juin 2024 et qu’aucun entraineur depuis Laurent Blanc ne s’est vraiment inscrit dans la durée du le banc du PSG. C’est notamment le cas avec deux profils, qui ont toujours plus à QSI et ont souvent été annoncés du côté du club de la capitale...

Mercato - PSG : Zidane, Galtier… C'était la guerre pour la succession de Pochettino https://t.co/Jb9INx26FH pic.twitter.com/DHX8RvL9Te — le10sport (@le10sport) October 28, 2022

Conte pourrait être libre en juin

Le premier est Antonio Conte, que les médias italiens ont de nouveau lié au PSG lors des dernières semaines. Il faut dire que la réputation de l’ancien milieu n’est plus à faire et sa réputation de coach à poigne semble être une solution dans un club qui a toujours connu des guerres d’égos. Il pourrait d’ailleurs être libre très prochainement, puisque son contrat avec Tottenham court jusqu’en juin.

Allegri, un vieux rêve du Qatar

L’autre piste mènerait à Massimiliano Allegri, puisque La Gazzetta dello Sport a assuré que les contacts avec le PSG n’auraient jamais cessé, même avec le départ de Leonardo. Lui aussi pourrait être libre dans quelques mois, puisque la Juventus réalise l’un des pires débuts de saison de son histoire et pourrait bien en payer les frais. A noter qu’Allegri avait déjà été approché par le passé, notamment lors de la succession de Thomas Tuchel.

La mise au point de la Juventus