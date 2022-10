Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier déjà menacé, Conte se lâche sur son avenir

Publié le 26 octobre 2022 à 07h15

Pierrick Levallet

Arrivé cet été au PSG, Christophe Galtier pourrait déjà partir l’été prochain, si Kylian Mbappé venait à quitter le club de la capitale. Le Qatar garderait ainsi toujours un œil sur Antonio Conte, en fin de contrat en juin prochain avec Tottenham. Le technicien italien s’est d’ailleurs prononcé sur une éventuelle prolongation avec les Spurs.

Alors qu’il vient tout juste d’arriver, Christophe Galtier voit déjà son avenir être incertain. Le technicien du PSG serait lié à un potentiel transfert de Kylian Mbappé d’après Le Parisien . Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2024, Christophe Galtier pourrait ainsi partir seulement un an après avoir débarqué à Paris.

Mercato - PSG : Galtier déjà menacé, le Qatar a un boulevard pour Conte https://t.co/gKAr4JTyjA pic.twitter.com/ir75Stl7L3 — le10sport (@le10sport) October 20, 2022

Conte pour succéder à Galtier ?

De son côté, le PSG garderait un œil sur de potentiels successeurs. Et comme depuis quelques années, la formation parisienne penserait encore à Antonio Conte. En fin de contrat en juin prochain, l’Italien pourrait quitter Tottenham. Le Qatar n’aurait toujours pas écarté cette piste d’après le journaliste Enrico De Lellis sur CM.it TV .

«C’est un sujet que nous aborderons avec le club au moment opportun»