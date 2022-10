Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier déjà menacé, le Qatar a un boulevard pour Conte

Publié le 20 octobre 2022 à 07h30

Jules Kutos-Bertin - Journaliste

Alors que l’avenir de Christophe Galtier au PSG est déjà remis en question, le club de la capitale s’intéresserait encore à Antonio Conte. L’actuel entraîneur de Tottenham ne prévoit pas de rentrer en Italie prochainement, ce qui pourrait profiter à Paris, surtout que la Juventus ne devrait pas avoir les moyens de s’aligner.

Et si Christophe Galtier venait à quitter le PSG en fin de saison ? Même s’il réalise un bon début de saison avec le club de la capitale, le technicien français a un avenir déjà incertain. En effet, Le Parisien annonçait récemment que le futur de Kylian Mbappé pourrait être lié à celui de Christophe Galtier. En cas de transfert de l’international français, l’ancien entraîneur de l’OGC Nice pourrait lui aussi aller voir ailleurs. Cela tombe bien, le PSG a déjà son successeur dans le viseur.

Retour de la piste Antonio Conte

Comme depuis un moment déjà, le PSG penserait toujours à Antonio Conte pour prendre la relève de Christophe Galtier. Même s’il est sous contrat avec Tottenham, le technicien italien n’a pas l’habitude de rester très longtemps dans les mêmes clubs. Ce qui pourrait profiter au PSG qui est toujours dans le coup. « Un œil aussi sur le PSG », assure le journaliste Enrico De Lellis sur CM.it TV, ce qui confirme que le Qatar n’a pas écarté cette piste.

🎙️@Enrico1306 a TVPLAY_CMIT: "#Conte? La #Juventus non può permettersi determinate cifre e per quel che mi risulta Conte vorrebbe fare qualche altro anno all’estero prima di tornare in Italia” — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 19, 2022

La Juventus trop courte, le PSG a la voie libre