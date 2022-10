Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge en coulisses pour l’avenir de Skriniar

Publié le 30 octobre 2022 à 09h45

Axel Cornic

L’avenir de Milan Skriniar semble se jouer en ce moment. La fin de son contrat approche en effet à grands pas et selon nos informations le Paris Saint-Germain a l’intention de revenir à la charge après les échecs du mercato estival. En attendant, l’Inter fait tout son possible pour le prolonger...

Luis Campos pourrait bien échouer une deuxième fois. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG n’a pas oublié Milan Skriniar pour cet hiver, mais la tâche s’annonce de plus en plus délicate. Du côté de l’Inter, on semble en effet être passé à la vitesse supérieure pour éloigner le danger parisien.

Transferts - PSG : Attendu à Paris, il met le feu au mercato https://t.co/lFER5OQ3PD pic.twitter.com/NDn4qGltZ9 — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

Nouveaux contacts entre l’Inter et le clan Skriniar

D’après les informations de TMW , es nouveaux contacts entre les dirigeants nerazzurri et l’entourage de Skriniar auraient eu lieu ce samedi soir, en marge de la rencontre de Serie A entre l’Inter et la Sampdoria (3-0). Ils font suite à ceux de jeudi dernier, qui avaient donné le top départ aux négociations.

« Pour Skriniar je suis persuadé que nous trouverons un accord »