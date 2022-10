Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Benfica, Nice... Aouar lâche ses vérités sur son transfert avorté

Publié le 7 octobre 2022 à 11h00

Thibault Morlain

Une fois n'est pas coutume, il était encore question d'un transfert pour Houssem Aouar lors du dernier mercato estival. Mais encore une fois, le milieu offensif n'a pas quitté l'OL, où il est entré dans sa dernière année de contrat. Les prétendants ne manquaient pourtant pas pour Aouar, mais c'est plutôt du côté des Gones que cela aurait bloqué.

Aujourd'hui, Houssem Aouar est toujours un joueur de l'OL. Et pourtant... Depuis plusieurs mois maintenant, le joueur formé chez les Gones est annoncé partant. Le fait est qu'aucun transfert ne se concrétise. Cela s'est encore répété cet été alors que plusieurs clubs étaient pourtant intéressés par Aouar. Pourquoi n'est-il alors pas parti ? Le joueur de l'OL s'est expliqué à l'occasion d'une interview accordée à L'Equipe .

« Je suis tombé d'accord avec la plupart des clubs »

« Pourquoi avoir refusé de rejoindre le Betis Séville, Nottingham Forest ou Benfica ? Je n'ai pas du tout refusé ! C'était un mercato stressant pour moi. Mais je suis tombé d'accord avec la plupart des clubs qui se sont manifestés. Même Benfica. En plus, vous voyez bien que ce sont des clubs de standings différents, avec différents projets, et je n'ai pas fait obstacle. Malheureusement, l'OL n'a pas pu se mettre de mettre d'accord avec aucun des clubs intéressés. Ça, il faut le respecter, il n'y a pas de problème. Mais moi je n'ai pas fermé de porte. Le club voulait me vendre, moi je voulais partir, donc on a travaillé ensemble, mais l'OL n'a pas trouvé d'accord, ce que je peux comprendre », a d'abord lâché Houssem Aouar.

« Ce n'est pas moi qui n'ai pas réussi à partir »