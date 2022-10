Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aouar prévient Aulas pour son avenir

Publié le 7 octobre 2022 à 09h10

Thibault Morlain

Au terme d'un marché des transferts animé, Houssem Aouar n'a finalement pas quitté l'OL. Forcément, cela pose un problème. Le milieu offensif est dans sa dernière année de contrat et pourrait partir libre. A moins qu'il ne prolonge avec les Gones. Un scénario sur lequel s'est confié Aouar ce vendredi.

Souvent annoncé partant à l'OL, Houssem Aouar n'a toutefois pas encore quitté son club formateur. Mais voilà que son cas pose actuellement un problème aux Gones. En effet, dans sa dernière année de contrat, Aouar pourrait s'en aller librement à la fin de la saison. Un scénario que l'OL semble vouloir éviter. Ces derniers jours, il était en effet expliqué qu'une prolongation de contrat était envisagée.

« C'est vrai qu'ils ont évoqué la possibilité de prolonger, mais... »

A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe ce vendredi, Houssem Aouar s'est confié sur cette possible prolongation de contrat avec l'OL. Le joueur de Peter Bosz a alors expliqué : « Le club m'a dit de prolonger si je ne partais pas ? Non, pas du tout. Un joueur n'est jamais obligé de prolonger ! Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tout va bien entre le club et moi aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont évoqué la possibilité de prolonger, mais moi pour l'instant je ne suis pas sur le terrain et mon unique priorité est déjà de jouer. Je me focalise sur ça. Ensuite, dans un second temps, on aura le temps de discuter. Pour l'instant, je veux juste rejouer et aider le club à sortir de ce moment difficile ».

