Foot - Mercato

Mercato : Cristiano Ronaldo a une nouvelle porte de sortie

Publié le 7 octobre 2022 à 09h00

Hugo Chirossel

Après avoir été annoncé sur le départ tout au long de l’été, Cristiano Ronaldo est finalement resté à Manchester United. Malgré tout, des équipes ont bel et bien tentées leur chance, mais le Portugais souhaite à tout prix disputer la Ligue des champions. Une condition qui a mis un frein à un possible transfert à Galatasaray, ce qu’a confirmé le vice-président du club turc.

Cristiano Ronaldo vit un début de saison compliqué. Peu utilisé par Erik ten Hag, il n’a marqué qu’un seul but toutes compétitions confondues depuis la reprise. Des statistiques éloignées de ses standards habituels. Dimanche dernier, c’est du banc qu’il a assisté à la débâcle des siens dans le derby face à Manchester City (6-3). Après avoir demandé à partir lors du dernier mercato estival, la situation actuelle du Portugais ne fait rien pour arranger les choses.

Mercato : Nouvelle annonce fracassante sur Cristiano Ronaldo https://t.co/5OVwUc64Xt pic.twitter.com/OoSbCtuRRc — le10sport (@le10sport) October 7, 2022

Galatasaray a tenté sa chance pour Ronaldo

« Il n'est pas heureux de ne pas avoir joué dimanche, ne vous méprenez pas, mais il est heureux. Bien sûr, il veut jouer et il est énervé quand il ne joue pas », a confié l’entraîneur de Manchester United mercredi en conférence de presse. Une des raisons qui l’avait poussé à réclamer un transfert l’été dernier était son désir de disputer la Ligue des champions. Après avoir terminé sixièmes de Premier League, les Red Devils sont engagés en Ligue Europa, où ils se sont imposés sur la pelouse de l’Omonia Nicosie jeudi soir (2-3).

« Nous avons rencontré des noms qui défient les rêves »