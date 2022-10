Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quelle est la meilleure recrue de Longoria ?

Publié le 7 octobre 2022 à 08h00

Cet été, Pablo Longoria a encore une fois été très actif sur le marché des transferts en bouclant 12 opérations, sans compter les options d'achat levées pour les prêts conclus il y a un an. Et depuis le début de saison, les nouveaux marseillais semblent parfaitement s'acclimater à l'OM. Mais quelle est la meilleure recrue estivale du club phocéen ?

L'été de l'OM aura été animé. Et pour cause, Pablo Longoria a d'abord du se mettre en quête d'un nouvel entraîneur pour remplacer Jorge Sampaoli qui a décidé de quitter son poste en fin de saison. Par conséquent, Igor Tudor a rapidement été nommé pour le remplacer ce qui a retardé le mercato de l'OM. Mais tout s'est rapidement accéléré puisque Pablo Longoria a finalement bouclé l'arrivée de 12 nouveaux, à savoir : Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Jonathan Clauss, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Luis Suarez, Alexis Sanchez, Issa Kaboré, Eric Bailly et Amine Harit. Et parmi ces 12 joueurs, lequel réalise le meilleur début de saison ?

Sanchez, la star du mercato, Clauss et Tavares les bonnes surprises

Bien évidemment, la grande star du mercato de l'OM n'est autre qu'Alexis Sanchez, arrivé libre en provenance de l'Inter Milan. Et le Chilien tient son rang depuis le début de saison avec ses 5 buts toutes compétitions confondues. Leader offensif du club phocéen, Alexis Sanchez fait partie des satisfactions du mercato marseillais. Nuno Tavares et Jonathan Clauss, qui occupent les postes de piston des deux côtés, sont également très bons depuis leur arrivée. De son côté, Chancel Mbemba s'est imposé comme le patron de la défense d'Igor Tudor.

Suarez la déception, Isaak Touré peu utilisé

Parmi les déceptions, difficile de ne pas évoqué Luis Suarez. Recruté pour 10M€ en provenance de Grenade, l'attaquant colombien peine à justifier l'investissement consenti par l'OM. Peu utilisés, Isaak Touré et Issa Kaboré sont également plus en retrait depuis le début de saison en comparaison avec les autres recrues estivales.



