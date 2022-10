Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Vlahovic prend un nouveau tournant, Campos sous pression

Publié le 7 octobre 2022 à 01h30

Jules Kutos-Bertin

Toujours à la recherche d’un attaquant pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier, Luis Campos suit de près Dusan Vlahovic, le buteur de la Juventus. En plus du PSG, Chelsea et le Bayern Munich seraient également sur le coup, même si le club bavarois n’a pas encore prévu d’enchérir. De son côté, la Juventus est claire : elle ne veut pas vendre le Serbe.

Pour sa première interview post mercato, Luis Campos a d’emblée fait savoir qu’il n’avait pas été à la hauteur. « Je ne suis pas satisfait du mercato, on n'a pas eu l'équilibre parfait. Il y a de la qualité dans l'effectif, mais ce n'est pas parfait. Il faut approcher la perfection, je pense que c'est grave pour nous (...) Notre mercato n’était pas bon, car on a des manques et des joueurs sur la même zone », a reconnu le conseiller sportif du PSG. Au-delà du dossier Milan Skriniar qui n’a pas abouti, Campos voulait également faire venir un attaquant afin d’étoffer l’effectif de Christophe Galtier.

Le PSG, Chelsea et le Bayern suivent Vlahovic

Après son échec cet été, le Portugais compte bien se rattraper l’hiver prochain. Comme l’a révélé la presse italienne la semaine dernière, le PSG s’intéresse à Dusan Vlahovic, le buteur de la Juventus. Une information confirmée par calciomercato.com qui ajoute que Chelsea et le Bayern Munich seraient également sur le coup. Toutefois, le club bavarois n’envisagerait pas de faire une offre directement, pas même en janvier prochain. Une bonne nouvelle pour le PSG, même s’il faudra encore convaincre la Juve.

Dusan Vlahovic thanking Angel Di Maria for the assist 😄 pic.twitter.com/qLNf1pcZ3x — GOAL (@goal) October 5, 2022

La Juventus est intransigeante