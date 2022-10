Foot - Mercato

Mercato : À Manchester, Cristiano Ronaldo traîne son spleen

Publié le 6 octobre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Après un été agité au cours duquel il n’a pas eu ce qu’il voulait, à savoir un transfert, Cristiano Ronaldo vit un début de saison bien particulier sur le banc de Manchester United sous la décision d’Erik Ten Hag alors que le mercato hivernal arrive déjà à grands pas.

Que ce soit à Southampton, à Leicester, ou encore face à Arsenal, Cristiano Ronaldo n’avait pas été titularisé par Erik Ten Hag dans le onze de départ de Manchester United. Pire, lors du derby de Manchester dimanche dernier, remporté par Manchester City sur le score de 6 buts à 3, Cristiano Ronaldo n’est même pas entré en jeu.

«Trop tôt» pour évoquer un départ cet hiver

De quoi un peu plus alimenter les rumeurs sur son avenir concernant un éventuel départ de Manchester United et ce dès le mercato hivernal, soit à six mois de l’expiration de son contrat. Pour autant, Fabrizio Romano a tenu à calmer le jeu pour sa rubrique Caught Offside . « Il n'y a pas encore de nouvelles de Cristiano Ronaldo, c'est trop tôt. En novembre / décembre, pendant la Coupe du monde, il sera plus facile de comprendre la position de Cristiano avec Mendes - pour l'instant, rien n'a changé ».

«Il n'est pas heureux quand il ne joue pas»