Foot - Mercato

Mercato : Après avoir réclamé son transfert, Cristiano Ronaldo reçoit un gros message

Déjà sur le départ l’été dernier, Cristiano Ronaldo a fini par rester à Manchester United. Alors qu’Erik ten Hag pourrait accepter de s’en séparer cet hiver en cas d’offre convenable, le Portugais attend de recevoir des propositions. Interrogé sur la situation de Ronaldo, Graham Potter, l’entraîneur de Chelsea, a esquivé le sujet.

Quand il a fait son grand retour à Manchester United à l’été 2021, Cristiano Ronaldo ne s’attendait sûrement pas à vivre une saison aussi difficile. Même s’il est resté constant au niveau de ses statistiques, le Portugais n’a pas pu emmener Manchester United en Ligue des Champions. Un exercice très difficile au terme duquel Ronaldo a demandé son transfert. Pendant tout l’été, Jorge Mendes, son agent, lui a cherché une porte de sortie. Sans succès. A ce jour, Cristiano Ronaldo est toujours à Manchester United… où il est remplaçant.

Vu la situation difficile, Cristiano Ronaldo n’a pas changé d’avis concernant son avenir. D’après les informations du journal The Telegraph , l’international portugais aurait de nouveau demandé à quitter Manchester United, il espère un transfert cet hiver. D’abord réticent, Erik ten Hag, son entraîneur, aurait accepté de s’en séparer en cas d’offre convenable. Car hormis la proposition du club saoudien d’Al Hilal, Cristiano Ronaldo n’a reçu aucune approche concrète.

Graham Potter can't help but laugh when asked about whether he wants Cristiano Ronaldo and Christopher Nkunku at Chelsea 😂 pic.twitter.com/6GN5QxxQcm