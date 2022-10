Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie énigmatique sur le transfert de Nkunku

Brillant depuis son arrivée au RB Leipzig, Christopher Nkunku est dans le viseur du PSG qui se voyait bien le faire revenir. Cependant, l’international français aurait déjà un pré-accord avec Chelsea. Interrogé sur le sujet, Graham Potter, le nouvel entraîneur des Blues, n’a pas souhaité répondre.

Il lui aura suffi de quitter le PSG pour faire éclabousser tout son talent. Depuis son transfert au RB Leipzig en 2019, Christopher Nkunku est un autre joueur. Positionné plus haut sur le terrain, l’international français de 24 ans attise les convoitises. A la recherche d’un attaquant, le PSG a pensé à le faire revenir l’été dernier mais Nkunku a préféré la stabilité en prolongeant avec Leipzig jusqu’en 2026.

Et en vue de l’été prochain, Christopher Nkunku aurait déjà bien avancé pour son transfert. Comme l’a expliqué la presse allemande, le joueur formé au PSG aurait déjà passé sa visite médicale avec Chelsea, un pré-accord serait même déjà signé. Cependant, du côté des Blues , le sujet est encore évité.

Chelsea boss Graham Potter remained coy when asked about the potential signing of RB Leipzig's Christopher Nkunku 👀🔵 pic.twitter.com/M7qvD9YxPQ