Mercato : Recruté par Tuchel, il était temps de tourner la page PSG

Publié le 27 septembre 2022 à 05h30 par Thomas Bourseau

Abdou Diallo a mis un terme à une aventure de trois ans au PSG, initiée par Thomas Tuchel qui était derrière son recrutement. Destination le RB Leipzig pour le champion d’Afrique des nations cet été, qui a sonné comme étant un tournant de sa carrière.

Après une seule saison effectuée au Borussia Dortmund, Abdou Diallo a été rapatrié en France à l’été 2019 par Thomas Tuchel à l’époque où l’entraîneur allemand était à la tête de l’effectif du PSG. Après l’AS Monaco, l’international sénégalais a donc fait trois saisons pleines au Paris Saint-Germain avant de prendre la décision de mettre un terme à son aventure parisienne à l’intersaison.

Après 3 ans, Diallo voulait vivre autre chose

Placé dans le loft de Luis Campos cet été et donc invité à trouver un challenge ailleurs, Abdou Diallo a mis les voiles pour retrouver la Bundesliga en signant au RB Leipzig. Une annonce faite par le joueur en personne avant que le PSG ou Leipzig ne communique à ce sujet. Pour Carré Foot, Diallo a justifié son choix lundi. « J'arrive dans ce mercato où je me dis : "Ça fait trois ans que je suis au PSG, il y a eu de super bons moments. Il y a eu une demi-finale de Ligue des Champions et une finale, et ce sont les deux meilleurs campagnes de C1 du club. Mais il y a eu des moments beaucoup plus difficiles, où je jouais moins, où j'étais blessé ou autre, et je sentais que j'arrivais au bout de quelque chose, et que je ne comptais pas rester au club pour ne servir à rien en fait" ».

La volonté d’être important dans un effectif

À l’occasion d’une interview face cam avec Carré Foot, Abdou Diallo a tenu à souligner l’importance du fait d’avoir une place de choix dans son nouvel effectif, qui a joué sur sa décision de quitter le PSG. « Et le mercato, tant que le championnat n'a pas commencé, c'est le moment où il faut aussi penser à soi. J'avais envie d'être important dans un projet, de compter et de pouvoir amener ma pierre à l'édifice ».