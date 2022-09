Foot - Mercato - PSG

PSG : Premier coup de tonnerre avant le mercato hivernal

Publié le 27 septembre 2022 à 03h30 par Thibault Morlain

Alors que le mercato estival a refermé ses portes il y a quelques jours seulement, du côté du PSG, on a déjà les yeux rivés sur la prochaine fenêtre de recrutement, celle de janvier. Cet hiver, le mercato pourrait donc encore être agité à Paris. Toutefois, le premier mouvement pourrait ne pas concerner l'effectif de Christophe Galtier. Explications.

Cet été, le PSG est entré dans un nouveau cycle. Le Qatar a souhaité repartir sur de nouvelles bases et pour cela, on a décidé de faire confiance à Luis Campos et Christophe Galtier. Le Portugais est ainsi en charge du sportif. Aux commandes du dernier mercato estival, Campos a également pu compter sur Antero Henrique pour ce qui est des départs. Auteur d'un retour inattendu au PSG, l'ancien directeur sportif aurait réussi sa mission, faisant partir tous les indésirables. Mais cela n'est pas terminé. Dernièrement, il était alors expliqué qu'Antero Henrique était déjà au travail pour continuer à dégraisser à Paris, s'occupant notamment du cas Keylor Navas.

C'est tendu autour d'Antero Henrique

Mais la question serait finalement de savoir si Antero Henrique sera encore au PSG d'ici le mois de janvier. En effet, le cas du Portugais fait l'objet de nombreuses rumeurs et il serait à l'origine de nombreuses tensions en interne. Ainsi, comme l'a révélé Média Foot ce lundi, Antero Henrique n'entretiendrait pas les meilleures relations avec Nasser Al-Khelaïfi, ainsi que Luis Campos. Cela fait d'ailleurs plusieurs fois maintenant qu'il est expliqué qu'entre les deux Portugais, la relation ne serait pas la meilleure...

A peine revenu, déjà parti ?

Par conséquent, l'avenir d'Antero Henrique serait plus qu'incertain. Le Portugais pourrait finalement ne faire qu'un retour express au PSG. Un départ pourrait alors rapidement devenir à l'ordre du jour. Un mouvement retentissant en vue du prochain mercato estival pour le club de la capitale. Affaire à suivre...